«معيتيق» يلتقي المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأربعاء، المستشار العسكري لممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللواء «جوزيف بولتر»، الذي استلم مهامه في ليبيا بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وتم خلال اللقاء بحث الوضع العام في ليبيا والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وما تشهده مدينة طرابلس من استقرار والعمل على توسيع دائرته لتشمل كل مناطق ليبيا.

فيما أكد «معيتيق» على الجهود المبذولة في هذا السياق من أجل توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار وأمن ليبيا، تمهيداً لنجاح الانتخابات المقبلة والدخول في مرحلة البناء والتنمية.

