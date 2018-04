يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

المتوسط

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على رأس وفد برلماني للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ 27 للاتحاد البرلماني العربي والذي انطلقت أعماله اليوم وتختتم غدا الخميس.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان عبد الحميد الصافي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المستشار عقيلة صالح سيشارك في الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانيات والمجالس لتوضيح رؤية الدولة الليبية في معالجة قضايا الإرهاب والتطرف.

وأضاف «الصافي» أنه من المقرر أن يشارك الوفد الليبي في الدورة الـ 23 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانيات المتعلق بالشؤون السياسية والمالية والاقتصادية وملفات المرأة والطفل.

