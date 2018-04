المتوسط

رفضت محكمة استئناف طرابلس التظلم الذي قدمه فيصل قرقاب بشأن تمثيل وإدارة الليبية القابضة للاتصالات، وحكمت بشطب سجله، و بإصدار سجلا حديثا لعادل مركوس.

وأصدرت المحكمة في جلستها يوم الاثنين الماضي الموافق 2 أبريل، حكما بإلغاء القيد التي تم بتاريخ 17-10-2017 على السجل التجاري للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة المتعلق بفيصل قرقاب وتكليفه بمصاريف القضية.

وكان الأمر الولائي رقم 421/2017 الصادر عن المحكمة بخصوص عادل رجب مركوس بصفته الممثل القانوني للشركة أصبح نافذاً وبمثابة حكماً قضائياً غير قابل للطعن حسب قانون المرافعات الليبي، وعليه فإنه يتوجب شطب السجل التجاري الممنوح لفيصل قرقاب وإصدار سجلا تجاريا حديثا لعادل مركوس.

The post «الاستئناف» ترفض تظلم «قرقاب» وتثبت «مركوس» رئيسًا للقابضة للاتصالات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية