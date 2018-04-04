إيطاليا: وصول 132 مهاجراً قادمين من ليبيا

قالت مصادر أمنية إيطالية إن 132 مهاجرا وصلوا الى ميناء بوتسالو بعد أن تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية. وأضافت المصادر ذاتها أن “قوات الشرطة أوقفت في راغوزا، شابا في يوم عيد ميلاده الثامن عشر، من مواليد عام 2000 في سيراليون، لإتهامه بكونه المهرب الذي قاد قارب الهجرة من الشواطئ الليبية حسب إفادات الشهود”، من المهاجرين الذين أُنقذوا معه. وذكرت المصادر أن “الشاب يواجه الآن تهمة إدخال مهاجرين غير نظاميين الى أوروبا”، وهي “جريمة تتفاقم بسبب قيامه بتسهيل دخول وإقامة في إيطاليا غير قانونيين، لقاء مبالغ مالية لأكثر من 5 أشخاص”.

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