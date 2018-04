«العامة للاتصالات والمعلوماتية» تطلق مشروع «طرابلس الذكية»

المتوسط:

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، عن البدء في مشروع مدينة طرابلس الذكية، بهدف توفير معلومات حول حالة الطقس وحركة السير والنقل والطوارئ ومكافحة الجريمة.

ومن المقرر أن تلعب أجهزة الاستشعار الذكية الموزعة على كافة أرجاء المدينة، دوراً رئيسياً في توفير كافة هذه المعلومات والخدمات بطريقة غير محسوسة وبدقة عالية الاستجابة وستربط كافة السكان بطريقة شخصية بمدينتهم.

يشار إلى أن الهيئة، ستعلن عن البدء رسميا في المشروع من خلال مؤتمر صحفي، غدا، بمقر الهيئة في الساعة 11:00 صباحاً، بحضور وزير الداخلية ومدراء أمن كل من طرابلس، جنزور، الجفارة، قصر بن غشير، ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات بوازرة الداخلية.

