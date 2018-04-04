مسؤولة أممية : الأوضاع في ليبيا على فوهة بركان

وصفت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، آية السيف، الأوضاع في ليبيا بأنها ” لا تزال على فوهة البركان”. وقالت السيف، في مداخلتها بالجلسة العامة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن جميع الاتفاقات لحل الأزمة في ليبيا مجرد حبر على ورق، وغير نافذة، ولن تغير من يوميات الليبيين الذين يزداد وضعهم هشاشة وتعقيدا من يوم إلى آخر، مشيرة إلى أنه وبالرغم من المساعي المبذولة دولياً، والوساطات العديدة التي قامت بها بعض البلدان الصديقة إلا أن الوضع في ليبيا لا يزال معقداً.

وأكدت السيف، أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والاستقرار والسلم الاجتماعيين شرط أساسي لإنجاح الخيارات الاقتصادية والتنموية، مضيفة أن تأمين الانتقال نحو الديمقراطية المستدامة سيهيئ حتماً للانتقال نحو التنمية المستدامة، ويخفف من حدة التجاذب والاحتقان بين الفرقاء، ويجنب بالتالي ليبيا مخاطر الفوضى والتنازع حول الشرعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية