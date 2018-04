روسيا: موسكو مستعدة لعقد اجتماع بين حفتر والسراج

المتوسط:

أعلنت روسيا استعدادها للمساهمة في عقد حوار بين أطراف الصراع في ليبيا وتنظيم لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، على هامش مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، اليوم الأربعاء، أن “موسكو مستعدة للمساهمة بعقد حوار بين أطراف الصراع في ليبيا وتنظيم لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن خلال كلمته بالمؤتمر، أن تفكيك ليبيا أدى إلى تنامي الإرهاب في القارة الأفريقية.

