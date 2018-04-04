أياد ليبية تتفوق في عملية معقدة

أجرى طاقم طبي ليبي في مركز بنغازي الطبي، عملية جراحية معقدة لمريضة لاستئصال كيس يزن حوالي 15 كغم، وبحجم (55×45)، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي بالمركز.

وقال المركز في بيان، إن العملية أجريت الأحد الماضي، لامرأة تبلغ من العمر 64 عاما كانت تعاني من وجود كيس على المبيض منذ ثلاث سنوات، ولكن حجمه أزداد في الآونة الأخيرة وازداد معه الألم.

واضطرت بعد ذلك إلى السفر والعلاج في مصر، حيث تخوف الأطباء من إجراء العملية لكبر حجم الكيس، ولدى عودتها إلى ليبيا خضعت للعملية على أيدي كوادر ليبية وتكللت بالنجاح.

وقام بإجراء العملية أطباء جراحة د. محمد عزيز، ود. سيف شوايل، ود. أسامة الشلوي، ود. سارة الفلاح، وطبيبي التخدير د. عادل قصيال، ود حنان المزغوي، وتمريض عمليات الممرضة زينب.

وتأتي هذه العملية في وقت تعاني فيه الكوادر الطبية من قلة الإمكانيات ونقص في المعدات وتأخر صرف الرواتب لتبعث رسالة صريحة للمتحججين في مفاصل الدولة مفادها أن الهمم هي أساس الإنجاز ولن تقف الصعوبات الاقتصادية حجر عثرة إذا ما صدقت النوايا.

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