الناطق الرسمي باسم القوات المشاركة في “عاصفة الوطن” يؤكد استمرار العملية وأنها لا تستهدف أي مدينة

أعلن الناطق الرسمي باسم قوة مكافحة الإرهاب “عبدالسلام محمد المسعودي”، أن عملية “عاصفة الوطن”، مستمرة إلى حين الانتهاء من مهامها، وأنها تستهدف البؤر الإرهابية في الشعاب والأودية في المناطق المشار إليها في البيان رقم واحد الصادر عن القوة، مؤكدا أنها لاتستهدف مدينة بعينها.

وأوضح المسعودي خلال بيان صحفي الأربعاء أن العملية تنفذ من خلال قوة مكافحة الإرهاب ومساندة سلاح الجو الليبي.

وأكد المسعودي الإصرار المطلق والعزيمة الراسخة لمقارعة الإرهاب أينما حل في مدن ليبيا. ونوه إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي خلال الأيام القادمة، للحديث عن آخر مستجدات العملية.

الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق إعلنت يوم الإثنين الماضي عن انطلاق عملية عسكرية تحت اسم “عاصفة الوطن” بتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تستهدف بؤر “الإرهاب” كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وأفاد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي “محمد السلاك”، خلال مؤتمر صحفي عقد الإثنين بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن هذه العملية، تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة الـ60 شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن بني وليد، وترهونة، ومسلاته، والخمس، وزليتن، مؤكداً أن عملية عاصفة الوطن تستهدف فلول تنظيم داعش تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.

ونوه “السلاك” إلى أن قوة مكافحة الإرهاب، أحاطت الجهات المختصة بالعملية لتتبع فلول داعش والتعامل مع الأهداف المحتملة كافة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وقال “السلاك” إن رئيس المجلس الرئاسي يجدد إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة اجدابيا الشرقية يوم الجمعة الماضية ، ويؤكد على الضرورة الماسة لتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب.

والجدير بالذكر أن عددا من عناصر تنظيم داعش فروا من مدينة سرت إلى جنوب ليبيا بعد سيطرة حكومة الوفاق عليها من خلال عملية البنيان المرصوص في عام 2016، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين عسكريين، ويشن عناصر التنظيم بين فترة وأخرى هجمات على نقاط أمنية في وسط ليبيا.

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