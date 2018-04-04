الرئاسي يبحث التصور النهائي لهيكلة البلديات

‎بحثت اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية، برئاسة عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، ووزير شؤون المجالس المتخصصة، في مقر ديوان الرئاسة بالعاصمة طرابلس التقرير النهائي الصادر عن لجنة الخبراء القطاعية التابعة لها، بعد انتهاء المرحلة الأولى من خطة اللجنة العليا. وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن التقرير قدم مقترحات حول التصور النهائي لهيكلة البلديات، ونتيجة عمل فرق اللجنة القطاعية مع الوزارات لنقل الاختصاصات الواردة بالخطة العاجلة، وكذلك الآلية العملية للتنفيذ، والإطار الزمني لذلك.

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