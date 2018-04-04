تطورات قضائية جديدة في ملف القابضة للاتصالات

رفضت محكمة استئناف طرابلس الدعوة المرفوعة من عادل مركوس ضد فيصل قرقاب ادارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات. وحكمت المحكمة في الدعوى المقيدة تحت رقم 2167 / 2017 بقبول التظلمين شكلاً وفى الموضوع برفضيهما وتأييد الامر المتظلم منه وألزمت رافعيه بالمصاريف، وفقاً لصورة من الحكم تلقت المرصد نسخة عنها. وينص الأمر الولائي المتظلم منه على شطب السجل التجاري الممنوح لفيصل قرقاب بشأن أحقيته في إدارة الشركة وعلى استخراج سجل تجاري حديث لعادل مركوس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية