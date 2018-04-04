ليبيا-الساعدي القذافي: تبرئة بأي ثمن؟

ماذا بعد أن قضت محكمة في طرابلس بتبرئة النجل الثالث للعقيد معمر القذافي الساعدي من تهمة القتل؟السلطات النيجرية كانت قد سلمت الساعدي إلى طرابلس قبل أربع سنوات. هل سيتم الافراج عنه وأين ستكون وجهته؟ يجيب عن هذه الأسئلة من القاهرة محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي ومن طرابلس محامية الساعدي القذافي، مبروكة جمعة دوى.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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