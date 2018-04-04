المؤسسة الوطنية للنفط توقع اتفاقا بشأن بنغازي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقا مع أرتيليا الإيطالية-الفرنسية للإنشاءات والأعمال الهندسية لإدارة خطة تطوير طموحة لمباني المؤسسة في بنغازي. ولم تذكر المؤسسة الوطنية للنفط موعد بناء مجمع المباني.

وقالت المؤسسة في بيان إن المشروع سيضم “مقرا للمؤسسة في بنغازي وشركات نفطية أخرى ومصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى مجمع فندقي ومركز للمؤتمرات”. وأضافت أن العقد وقعه رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله مع ألبيرتو روميو المدير التنفيذي لأرتيليا في ميلانو يوم الجمعة، وسيأتي التمويل من بنوك تجارية. ولم تذكر تفاصيل بشأن تكلفة المشروع.

وتعافى إنتاج ليبيا من النفط، الذي تضرر بشدة جراء صراعات وإغلاقات بعد 2013، جزئيا إلى أكثر من مليون برميل يوميا العام الماضي. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا أنها ستنظم مؤتمرا للنفط والغاز في بنغازي في أكتوبر تشرين الأول.

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