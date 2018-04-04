الملتقى الوطني.. الجدول الزمني وخريطة فعاليات المسار التشاوري

حدد مركز الحوار الإنساني الجدول الزمني للاجتماعات المفتوحة ومناقشات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي الذي ييسره بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسينطلق غدًا الخميس في مدينتي بنغازي وزوارة.

وتشمل خريطة اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي 19 مدينة داخل وخارج ليبيا، من بينها مدن القاهرة وتونس وإسطنبول، بحسب ما أعلن مركز الحوار الإنساني.

وستستضيف الفعاليات داخل ليبيا مدن ومناطق وبلديات: زوارة وبنغازي وغريان وبوسليم وشحات ومرزق والقطرون والقبة ومصراتة وجنزور وغات وجالو ونالوت والعاصمة التونسية والزنتان والبيضاء والقاهرة في مصر، وطبرق، وإسطنبول في تركيا، على التوالي.

وأعلن مركز الحوار الإنساني أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي ستنطلق يوم 7 أبريل الجاري في غريان، ويوم 10 أبريل في بوسليم، بعد اجتماعات بنغازي وزوارة يوم غد الخميس، فيما لم تحدد بعد موعد الاجتماعات في بقية المناطق.

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