” أبوعمار ” يمنع عائلة وأحفاد العقيد القذافي من الحصول على أرقام وطنية .. والسبب ؟!

ليبيا – أكد محامي عائلة العقيد معمر القذافي، خالد الزايدي، الاربعاء ، إمتناع مدير إدارة التوثيق والمعلومات فى مصلحة الأحوال المدنية، عبد الحكيم بيوض المكنى بـ”أبو عمار” عن إدراج أسرة القذافي في منظومة الرقم الوطني.

وبحسب تصريح لـ الزايدي أدلى به لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء فقد جاء رفض بيوض بسبب زعمه بأن أفراد العائلة ليسوا ليبيين ولا يحق لهم الحصول على أرقام وطنية.

وأضاف المحامي فى تصريحه بأن عبد الحكيم بيوض منحدر من بلدة ككلة الجبلية، ومن “أشد الداعمين للجماعات الإرهابية ببنغازي، ومن أوائل الخارجين على النظام السابق في 2011”.

وكان الزايدي قد أكد لـ المرصد يوم 22 مارس الماضي بأن مكتب النائب العام قد طالب بإصدار رقم قيد وأرقام وطنية لأفراد العائلة أسوة ببقية الليبيين .

وأكد الزايدي بأن النائب العام شدد على ضرورة إتمام إجراءات العائلة وذلك في خطاب موجه لرئيس مصلحة الأحوال المدنية حمل توقيع رئيس قسم التحقيقات الصديق الصور بتاريخ 20 مارس المنصرم.

وأشار الزايدي فى تصريحاته السابقة بأن زوجة العقيد القذافي صفية فركاش وبناتها وأحفادها من أولادها لا يملكون فى الوقت الحالي أرقاماً وطنية لامتناع المصلحة عن إخراج قيد عائلة لهم .

المرصد – متابعات

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