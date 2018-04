وزير المالية بحكومة الوفاق يلتقي مع نظيره السعودي

المتوسط:

التقى وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني الليبية الدكتور أسامة حماد بنظيره السعودي الدكتور محمد الجدعان و ذلك على هامش الاجتماع السنوي للدورة 43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تستضيفه تونس خلال الفترة من 1-5 أبريل الجاري، اليوم الأربعاء.

و ناقش اللقاء بحث سبل التعاون بين السعودية وليبيا في المجال المالي وسبل دعم القطاعات المختصة بالضرائب.

ورحب وزير المالية السعودي بالعمل المشترك، مشددا على رغبة السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا وذلك من خلال مد جسور التعاون وتذليل كافة الصعوبات للوصول للأهداف المشتركة بين الشعبين الليبي والسعودي.

