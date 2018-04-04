العروسي: أنجزنا ما نسبته «70%» من مرحلة الادخال المبدئي لبيانات طلبة الشهادات العامة

عين ليبيا

أكد مدير إدارة الامتحانات بالوزارة “محمد العروسي” في تصريح له للموقع الإلكتروني للوزارة، الثلاثاء أن إدارته قد أنجزت مانسبته 70% من مرحلة الإدخال المبدئي لبيانات طلبة الشهادات العامة، موضحاً إدخال بيانات ما يفوق (85,392) ألف تلميذا وتلميذه بمرحلة الشهادة الإعدادية، وإدخال بيانات نحو (52,295) ألف طالبا وطالبة بمرحلة الشهادة الثانوية القسم العلمي، وكذلك إدخال ما يزيد عن (10,187) آلاف طالبا وطالبة بمرحلة الشهادة الثانوية القسم الأدبي.

وحول مواعيد الامتحانات وطريقة الأسئلة أوضح العروسي بأن مواعيد الامتحانات مازالت كما هي عليه في قرار الوزير رقم (2108) بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مبينا بأن امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون خلال الفترة من 1 الى 12 من شهر يوليو القادم، وامتحانات الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي ستكون خلال الفترة من 15 الى 30 من ذات الشهر، لافتا إلى أن نمط الأسئلة سيكون موضوعي وبنفس الطريقة المتعارف عليها والمعمول بها خلال السنوات الماضية، أي بطريقة تظليل الإجابات الصحيحة، وأن عملية تصحيح أوراق الإجابة ستكون إلكترونية على حد تعبيره.

وأشار العروسي في حديثه إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستجرى داخل المدارس كالعادة بينما ستجرى امتحانات الشهادة الثانوية داخل الجامعات والكليات والمعاهد العليا التقنية والفنية المنتشرة في كافة المناطق والبلديات التعليمية بالبلاد، مبرزا بذلك دور الإدارة في مراعاة ظروف الطلبة من حيث بعد المسافة وتوفير المناخ المناسب لإجراء الامتحانات.

فيما لفت العروسي إلى أن توزيع الدرجات لمرحلتي الشهادتين الإعدادية والثانوية لهذا العام ستكون طبقا لما جاء في منشور وزير التعليم رقم 5 بشأن توزيع درجات المرحلتين على أن تحسب 30% لأعمال السنة من الدرجة الكبرى للمقرر وتحسب 70 % للامتحان النهائي.

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