جريدة: انتشار 11 ألف متمرد تشادي في جنوب ليبيا

بروكسل – بوابة الوسط: علي أوحيدة

قالت جريدة «الوحدة» التشادية الصادرة باللغة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن حوالي 11 ألفًا من عناصر المعارضة التشادية منتشرون حاليًا في جنوب ليبيا.

وقالت الجريدة إن تلك العناصر مقسمة إلى ست حركات أهمها، المهدي وتيمان وبوليمي، مؤكدة أن الحركات الثلاث تعد الأكثر تسليحًا وتنظيمًا، وسيكون من الصعب على قوات الجيش الليبي أن تهزمها باستخدام القوة.

وأضافت أنه «لا يبدو أن هجوم الجيش الليبي ضد مواقع المتمردين التشاديين يحظى بدعم زعماء القبائل الليبية، الذين دعوا القائد العام المشير خليفة حفتر إلى وقف كل عمل عسكري والتفاوض من أجل انسحاب المتمردين التشاديين من ليبيا».

وأوضحت أن «قصف مواقع المتمردين التشاديين سيؤدي إلى زيادة الضغط على الشعب الليبي في مناطق المواجهات، وفقًا للسلطات الليبية التقليدية في سبها».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط