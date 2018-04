المتوسط:

أكد نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب الليبى، الدكتور أبوصلاح شلبى” أن جلسات الحوار التى عقدت مؤخرا فى القاهرة بين عسكريين من كل أنحاء ليبيا خرجت بنتائج جيدة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية”.

وأضاف شلبي، خلال تصريحات صحفية لجريدة المصري اليوم ، ” إن هناك ضوابط وضعتها القيادة العامة المسلحة للجيش اللييبى لمن يرغب فى الانضمام إليها وإذا تحققت شروطها سينضمون إليها ومن لا يصلح سيتوجه إلى العمل المدني، فكثير من المسلحين هم ضحايا لخلافات سياسية رعتها دول”.

وأكمل شلبي،” هناك بعض هذه الدول تحسب علينا دولا عربية، حاولت تربية هذه التيارات السياسية لتحقيق أهدافها والإطباق على ليبيا، لكننا اليوم وبفضل دول الجوار الليبى صاحبة المصلحة فى استقرار بلدنا وخاصة الدبلوماسية المصرية المعهودة استطعنا أن نصل إلى تفاهمات جيدة وأيضا الحكمة المصرية احتوت الصراع الليبى بشكل وسطى”.

وأضاف شلبي،” أن الدول التي ترعى ساهمت في الصراع الليبي دويلة صغيرة وأيضا تركيا تدخلت بشكل سافر في الشأن الليبي من أجل السيطرة على الثروات الليبية عن طريق دعمها للتيار الإسلامي المتشدد والإرهابيين”.

وكشف شلبي، عن تقارير تتحدث عن مسلحين فروا من بنى غازى وسرت وتمركزوا فى الجنوب الليبى وقد يكون هؤلاء مدعومين من أطراف دولية.

The post نائب رئيس البرلمان العربي: تركيا دعمت التيار الإسلامي المتشدد في ليبيا للاستيلاء على ثرواتها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية