الحكومة المؤقتة توافق على تكملة هذه المشاريع بطبرق

أكد مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الأسكان والمرافق طبرق طاهر الطيب الشريف في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أكد أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني خلال زيارته لمدينة طبرق وافق علي إتخاذ الإجراءات التالية :

– الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الأسكان والمرافق طبرق بالتعاقد علي مشروع طريق التحويلية الساحلية من جزيرة دوران شركة المياة وحتى تقاطع مصفاة طبرق والمعروفة بالطريق ” البيضاء ” عن طريق مناقصة محدودة مع أحدى الشركات الوطنية .

– تخصيص مبلغ وقدرة 4 مليون دينار ليبي لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق طبرق لاستكمال شارع عمر المختار خلف المركز الطبي من دربن وحتى مفترق النيبو .

– الموافقة علي اعتماد ترسية مشروع شبكات حي النصر وسوق العجاج والسنينات والتي تم ترسيتها في عام 2014 علي احدى الشركات الاجنبية بقيمة 64 مليون دينار ليبي.

يذكر أن مدينة طبرق هى مدينة ساحلية تبعد عن العاصمة الليبية طرابلس بمسافة تقدر ب1500 كيلو متر شرقا و تعتبر مدينة طبرق من أكثر المناطق التي تضررت خلال الحرب العالمية الثانية في شمال أفريقيا ، و تحوي تقريباً علي300000 ألف نسمة تقريباً.

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