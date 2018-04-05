شقيق المخطوفة الجزائرية يوضح أخر مستجدات عملية خطف شقيقته وابنيها

عبر أقارب السيدة “خديجة” المختطفة في ليبيا رفقة ابنيها الاثنين، عن قلقهم إزاء وضعية العائلة المتواجدة في ليبيا، والتي اختطفت من طرف ميليشيات ليبية اقتحمت منزل العائلة.

وأكد كل من أخ خديجة “رشيد” وابن اختها “عمر” في تصريح لقناة النهار الجزائرية اثر زيارتها لمنزل الاول أن خديجة تم القبض عليها عقب مغادرتها الجزائر وعودتها لليبيا قبل شهرين من الآن، موضحين أنها زارت اغلب عائلتها بولاية عين تموشنت بالجزائر.

وطالب أخ المختطفة السلطات الجزائرية خاصة وزارة الخارجية الجزائرية بالتدخل لإنقاذ اخته، معبراً في ذات الوقت عن قلقه مما قد يلحق بها نتيجة عملية الاختطاف.

هذا وأشار المتحدثون أن المليشيات أخلت سبيل ابنيها الاثنين في حين يتواصل حجز أمهما.

وكانت قناة النهار قد نقلت عن أوساط مقربة من الجالية الجزائرية في ليبيا، أن المواطن الجزائري بورحيل بومدين أعلن عن اختطاف أسرته من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت منزلها في طرابلس واقتادت ثلاثة من أفرادها إلى جهة مجهولة.

وأرسل المقيم الجزائري بليبيا نداءات استغاثة لسلطات بلاده، مُوضحًّا أن الضحايا الثلاثة هم زوجته البالغة من العمر 52 سنة وابناه البالغين من العمر 21 سنة و 18 سنة، وفقاً لما أفادت قناة النهار.

وعرضت القناة التلفزيونية صورا للمخطوفين الثلاثة، إضافة إلى شابة اسمها ناريمان، وهي من مواليد عام 1991م، مضيفة أن رب الأسرة لم يكن متواجدا في المنزل لحظة اقتحامه واختطاف أفراد الأسرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية