صحيفة: المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية يؤكد وصول سجيني غوانتانامو إلى مصراتة

أكدت صحيفة “اليوم السابع” المصرية وصول رحلة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس إلى العاصمة طرابلس، والتي تحمل أخطر قيادات إرهابية ليبية مفرج عنها من غوانتانامو، وهم سالم عبدو سالم غريبى، وعمر خليف محمد أبوبكر مهجور بعد سجنهما لمدة 14 عاما.

ونقلت الصحيفة المصرية، الأربعاء، عن مصادر ليبية أن الطائرة التي تقل عدد من المواطنين الليبيين توقفت في مطار معيتيقة بطرابلس، وتم إنزال كافة المدنيين.

وأوضح المصدر أن أوامر عليا غامضة صدرت بنقل الإرهابيين إلى مدينة مصراتة وعدم إنزالهم في طرابلس، مشيراً إلى وصول الطائرة إلى المدينة التي تضم عدد كبير من قيادات الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابعة، مساء الأمس، وصول السجينين الليبيين إلى مدينة مصراتة منذ قليل.

وكانت السلطات الأمريكية قد طلبت من السلطات السنغالية ترحيل الإرهابيين الليبيين المتواجدين على أراضيهما إلى طرابلس عبر تونس، ويصنف الإرهابيين كأخطر قيادات تنظيم القاعدة.

وأعلن البنتاجون الإفراج على آخر سجينين ليبيين بسجن غوانتانامو من عناصر تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة اللذان ألقت القوات الأمريكية القبض عليهم في أفغانستان منتصف عام 2002م عقب اجتياحها للبلاد لقتال تنظيم القاعدة.

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