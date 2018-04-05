الرئاسي : شهداء  “17 فبراير” “شهداء واجب”

أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (400) لسنة 2018م، بشأن معاملة أسر الشهداء والمفقودين لـ”ثورة 17 فبراير”.

وقضى القرار في مادته الاولى بأن يعامل المشمولين بالقانون رقم (1) لسنة 2014م معاملة “شهداء الواجب” وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م الصادر عن مؤتمر الشعب العام بشأن تقرير حقوق ومزايا من فقدوا حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.

ونص قرار الرئاسي في مادته الثانية على تولي الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع لجنة شهداء الواجب بوزارة المالية والجهات ذات الاختصاص.

ويعتبر القانون رقم 12 لسنة 1991م الصادر عن مؤتمر الشعب العام، خدمة من يفقد حياته من العسكريين والمدنيين الوطنيين أثناء تأديته لواجب مكلف به أو بسببه مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة، ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى.

كما ينص القانون رقم 12 لسنة 1991م على أن تصرف المرتبات بكافة الحقوق المالية للأسرة التي كان يعولها “شهيد الواجب” حال حياته، ويكون لأبنائه أسبقية القبول في المؤسسات التعليمية وأن تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المالية المترتبة على هذا القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية