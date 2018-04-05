معيتيق يلتقي المستشار العسكري للبعثة الأممية في ليبيا

التقى النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، المستشار العسكري لممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللواء جوزيف بولتز.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث الوضع العام في ليبيا والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية والامنية، وماتشهده مدينة طرابلس من استقرار والعمل على توسيع دائرته لتشمل كل مناطق ليبيا.

من جهته ثمن ميعتيق الجهود المبذولة في هذا السياق من أجل توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار وأمن ليبيا، تمهيداً لنجاح الانتخابات المقبلة والدخول في مرحلة البناء والتنمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا