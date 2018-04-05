زرموح يكشف من كان وراء القرار 7 وموقف مصراتة من توحيد الجيش

قال العميد رمضان زرموح، رئيس المجلس العسكري السابق بمصراتة، إن “القرار رقم 7 كان وراء تنفيذه الدروع وليس نحن”، مضيفا “في أحداث بني وليد كان لي موقف في محاولة ثني الشباب عن التوجه إلى بني وليد”.

وبين زرموح في مقابلة تلفزيونية إن “توحيد المؤسسة العسكرية مطلب دولة وشعب فلا تقوم دولة بدون مؤسسة عسكرية صحيحة وأمنية”، مطالبا “بقيادة عسكرية واحدة وتخضع لأوامر سياسية واحدة ووزارة دفاع وتراتبية في الأركانات والإدارات وغير مهم مكانها أين في طرابلس أو بنغازي أو الجفرة”.

ورأى زرموح أن الانقسامات السياسية انعكست على العسكريين، مؤكدا أنه “لا يمكن للعسكري أن يتوحد ما لم يتوحد السياسيون”، مشددا على أن العسكريين “لا يحتاجون للاجتماع خارج البلاد بل داخلها في مؤسساتهم العسكرية ولديهم القدرة على ذلك ويجب عدم إقحام المؤسسة العسكرية في أي صراع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية