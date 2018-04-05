منطمة الصحة العالمية تدين وتستنكر الهجوم بالقذائف على مركز سبها الطبي

عين ليبيا

أدانت منظمة الصحة العالمية تعرض مركز سبها الطبى في الجنوب الليبي لسقوط قذائف الهاون الذي حدث ليلة 2 من أبريل، وإرهاب الأطفال والنساء من المرضى وأفراد الأسر المرافقين لهم، بالإضافة إلى العاملين الصحيين، وبعض الأضرار بمبنى المركز.

وأضافت المنظمة أن هذا الهجوم يمثل نكسة خطيرة للمجتمعات المحلية المتضررة وتحديًا إضافيًا أمام الأعمال الإنسانية في ليبيا.

هذا وحثت منظمة الصحة العالمية مرة أخرى جميع الأطراف المتنازعة إلى احترام سلامة العاملين الصحيين والمرافق الصحية واحترام حيادهم، ومثل هذه المآسي يمكن -بل يجب- تفاديها، وعلى الأطراف المتحاربة التقيّد باستمرار بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية.

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