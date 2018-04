عقب اغتياله في ديسمبر الماضى..«قنصو» يقدم واجب العزاء لعائلة عميد بلدية مصراتة

المتوسط:

زار وزير الحكم المحلى بحكومة الوفاق بداد قنصو مسعود، أمس، عائله المرحوم محمد اشتيوى عميد بلدية مصراته الذى اغتيل ديسمبر العام الماضى، لتقديم واجب العزاء.

وقد تم اغتيال عميد بلدية مصراتة محمد الشتيوي بعد وصوله إلى مطار المدينة قادماً من تركيا ديسمبر الماضى، برفقة شقيقه، وأثناء مغادرته المطار قامت مجموعة مسلحة مجهولة باختطاف الشتيوي وقتلته ثم رمت جثته بجانب مستشفى الصفوة، كما أصابت شقيقه بأعيرة نارية .

