الليبية لحقوق الانسان تعلق على الحكم ببراءة الساعدي القذافي

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من عمليات تشويه أحكام القضاء الليبي، والتشكيك في نزاهته، وعدم احترام أحكامه الصادرة عن محاكمه، مطالبة الجميع بدعم المؤسسة القضائية في ليبيا من خلال الدفع باتجاه التأكيد على سيادة القانون والعدالة واحترام هيبة وسلطة القضاء.

وأصدرت اللجنة الحقوقية بيانا اليوم الخميس تحصلت “بوابة افريقيا الإخبارية”، على نسخة منه تناولت فيه ما صاحب الحكم على الساعدي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي تحصل فيه على البراءة مما نسب إليه بحكم قضائي من محكمة استئناف طرابلس، أكدت فيه أنها تابعت مجريات المحاكمة والحكم الصادر بالدائرة الجنائية الثانية بمحكمة إستئناف طرابلس ، وذلك يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018م في القضية رقم 877 / 2014م.

وأكدت اللجنة الوطنية، “أن القضاء الليبي سلطة مستقلة ولا سلطان عليه، وأن احترام أحكامه واجبة باعتبارها السبيل لتحقيق العدالة ومنع الفوضى أو التعدي على حقوق الآخرين، وإذا لم يُحترم القضاء وتحفظ له هيبته سيكون العوار موجودًا، ويتمادى الخارجون على القانون في تجاوزاتهم لتسود حينها “شريعة الغاب” حيث يأكل القوي الضعيف.“

كما أكدت على ضرورة “التمسك بسيادة القانون والعدالة، وعلى الجميع إحترام أحكام ” القضاء” والإلتزام بها وألا يتعاملوا معها بمعايير مزدوجة، فإن جاءت لصالحهم وضد خصومهم فهي العدالة والإنصاف، وإن كانت مخالفة لذلك أو ضدهم فهي التعسف والظلم والأحكام الجائرة والتي ينبغي رفضها أو نعتها بأقسى الصفات والنعوت بل والتطاول على القضاة الذين أصدروها، وتمادي والتطاول بالمجاهره في الطعن والتشويه والتشكيك فى نزاهة وعدالة وشرف المؤسسة القضائية في ليبيا والإساءة لها.”

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيانها جميع فئات ومكونات المجتمع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوي الوطنية السياسية والاجتماعية بدعم المؤسسة القضائية في ليبيا من خلال الدفع باتجاه التأكيد على سيادة القانون والعدالة واحترام هيبة وسلطة القضاء ، ونشر مفهوم أهمية إحترام المؤسسة القضائية واحترام أحكامها وأومرها وعدم السماح بي الإساءة والتشويه والطعن في عدالة القضاء الليبي.

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