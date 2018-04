المتوسط:

شهدت منطقة طرابلس العسكرية، مراسم تسليم واستلام المنطقة، لآمرها الجديد اللواء عبد الباسط الصديق رمضان مروان، أمس.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، قد أصدر قرارًا، 13 مارس الماضى، بترقية استثنائية للعميد عبد الباسط الصديق رمضان مروان، إلى رتبة لواء، في الوقت الذي تمَّ فيه تعيينه أيضًا آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية، حيثُ يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

جاء ذلك، خلال قرارِ أصدرهُ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/ 2011 وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي المُوقع في 17 ديسمبر 2015، وكذلك على القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 بإعادة تنظيم الجيش الليبي.

The post اللواء عبد الباسط مروان يتسلم مهامه آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية