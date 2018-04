السيسى: لا حل للأزمة الليبية إلا بالتسوية السلمية وإقامة الدولة الوطنية القادرة العادلة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وراعي المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، في كلمة ألقاها بالإنابة عنه اليوم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بالقاعة الرئيسية بمقر البرلمان صباح اليوم، إنه لا حل للأزمة الليبية إلا بالتسوية السلمية ونبذ الفرقة والصراعات.

وأضاف السيسى، والأمر نفسه ينطبق على اليمن وكلها أمور تؤكد أن الطريق إلى تجاوز مثل هذه الأزمات هو إقامة الدولة الوطنية القادرة والعادلة .

