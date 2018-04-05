الأوقاف في بنغازي يقوم بحرق كميات من كتب الخوارج والإخوان

بنغازي 05 أبريل 2018 (وال)- ذكر مكتب الإعلام بالهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس، أن مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في بنغازي، سيقوم بحرق كميات كبيرة من كتب الخوارج وتنظيم الإخوان الإرهابي وداعش والقاعدة .

وأضاف المكتب أن عملية الحرق ستتم بمقر مكتب الأوقاف بنغازي على تمام الساعة العاشرة صباحاً، بحضور ممثلين عن الجيش الوطني، من أغلب الأجهزة الأمنية، ومندوب عن هيأة الإعلام والثقافة، إلى جانب عدد من القنوات الإعلامية . (وال- بنغازي) ر ت

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