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بالصور | بلدية زوارة تحتضن اللقاء الأول للملتقى الوطني الليبي برعاية البعثة والحوار الإنساني

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – افتتح عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي صباح اليوم الخميس الجلسة الافتتاحية لأولى لفعاليات الملتقى الوطني الليبي ( المؤتمر الجامع ) برعاية بعثة الأمم المتحدة وذلك بعد ان وصل وفد اممي الى زوارة مساء أول أمس الثلاثاء 3 ابريل .

وبحسب إيجاز صحفي تلقته صحيفة المرصد من المكتب الاعلامي للبلدية فقد رحب بن ساسي خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى والتي عقدت في قاعة الاجتماعات بقصر الضيافة زوارة بالبعثة الأممية وبكل الجهات السياسية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية المشاركة بهذه الفعاليات .

وتلى ذلك طرح بنود جدول الاعمال لهذه الجلسة والتي تبدأ باجتماع بالمكلفين من كافة القطاعات ( تداول داخلي) و استكمال التداول باجتماع بالمكلفين بالاجتماع و اجتماع مع مركز الحوار الإنساني القادم من جنيف والمكلف بالوساطة من قبل الأمم المتحدة .

يشار الى أن الوفد يمثل مركز الحوار الإنساني المكلف من قبل مبعوث الأمين العام غسان سلامة والمكلف بتنظيم هذا اللقاء وكذلك بعقد جلسات مباشرة مع الأهالي ومواطني المدينة .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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