أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، عودة 3 مهاجرين غير شرعيين من الجزائر، عبرمطار إمعيتيقة ، حيث توجهوا إلى مطار تونس قرطاج ومنها إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وقال الجهاز في بيان، تمكن ثلاثة من المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، من الجنسية الجزائرية، أمس.

