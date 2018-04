وزير الخارجية السوداني: نلعب دورا إيجابيا في ليبيا كدولة جوار

المتوسط:

أكد وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، استمرار السودان في لعب دوره الإيجابي في محيطه وجواره في جنوب السودان، وخاصة دولة ليبيا الشقيقة، وأيضا أفريقيا الوسطى وغيرها، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

ونفى وزير الخارجية السوداني، خلال زيارته لواشنطن، وفقا لما تم الاتفاق عليه بينه وبين نظيره الأمريكي، وجود أي تعاون عسكري بين السودان وكوريا الشمالية، والتزام بلاده التام بقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة، جون سوليفان، إن الأسابيع المقبلة ستشهد تدشين المرحلة الثانية من الحوار مع السودان، لافتا إلى أهمية العلاقات مع السودان، وأنهم يتطلعون إلى بداية المرحلة الثانية من الحوار بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشاد الوزير الأمريكي بقرار الرئيس السوداني بإعلان تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو المقبل، وكذلك بدور السودان عبر منظمة إيجاد في عملية إكمال السلام في جنوب السودان .

