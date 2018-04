الجيش الليبي يُخرج 4 ألاف جندي في الذكرى الرابعة لعملية الكرامة

المتوسط:

تشهد معسكرات تدريب الجيش الليبي، فى الكلية العسكرية، استعدادات على قدم وساق، لتخريج أكثر من 4000 جندي من طلبة الكليات العسكرية، خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة –عملية – الكرامة.

وانطلقت عملية الكرامة فى 16 مايو 2014، بمشاركة ضباط وجنود القوات المسلحة، تقدمهم المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، للم شمل العسكريين ومواجهة المليشيات والعناصر التكفيرية، واستعادة السيطرة على الشرق الليبى وإعادة امتلاك زمام الأمور، التي انفلتت قبل ذلك الحين أمام سطوة مليشيات العنف والإرهاب.

