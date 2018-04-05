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صور | ضبط سيارات محملة بالوقود معدة لدعم تنظيمات إرهابية و تجار بشر

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قامت وحدة أصول الواحات التابعة لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى و الشرقية أمس الأربعاء بالقبض على عدد من السيارات المحملة بكميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب.

و بحسب المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت أكد أن كميات الوقود التي تم القبض عليها كادت أن تهرب لتقوم بمساعدة التنظيمات الإرهابية و تهريب البشر عن طريق الهجرة الغير شرعية

.

و أكد الجهاز أن السيارات قد تم تسليمها إلى قسم النجدة بمديرية أمن جالو بألياتهم .

 

و ثمن آمر الجهاز العميد مفتاح المقريف مجهودات الجهاز الكبيرة  بتوفير الراحة و الأمن للمنطقة قائلا ” ليس غريب علي ابناء حرس المنشآت النفطية ،لقيامهم بواجباتهم إتجاه الوطن على أكمل وجه.

 

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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