صور | ضبط سيارات محملة بالوقود معدة لدعم تنظيمات إرهابية و تجار بشر

ليبيا – قامت وحدة أصول الواحات التابعة لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى و الشرقية أمس الأربعاء بالقبض على عدد من السيارات المحملة بكميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب.

و بحسب المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت أكد أن كميات الوقود التي تم القبض عليها كادت أن تهرب لتقوم بمساعدة التنظيمات الإرهابية و تهريب البشر عن طريق الهجرة الغير شرعية

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و أكد الجهاز أن السيارات قد تم تسليمها إلى قسم النجدة بمديرية أمن جالو بألياتهم .

و ثمن آمر الجهاز العميد مفتاح المقريف مجهودات الجهاز الكبيرة بتوفير الراحة و الأمن للمنطقة قائلا ” ليس غريب علي ابناء حرس المنشآت النفطية ،لقيامهم بواجباتهم إتجاه الوطن على أكمل وجه.

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