استلم جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة، شحنة من أدوية ضغط العين والسكري.

وبين الجهاز في منشور صدر اليوم الخميس، أن الشحنة تم استلامها خلال اليومين الماضيين، ومن المقرر أن يتم توزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية خلال الأيام المقبلة.

