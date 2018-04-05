أبو عميد يطرح تساؤل مثير بشأن عدم إعطاء عائلة القذافي رقم قيد

انتقد رئيس المجلس الأعلى ورشفانة، المبروك أبو عميد رفض مصلحة الأحوال المدنية منح عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي، رقم قيد بالسجل المدني الليبي.

وقال أبو عميد في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه بعد تدمير كل مؤسسات الدولة قام أشخاص يمثلون عصابات بالسيطرة على مفاصل الدولة الأمر الذي أدى إلى هذه المهزلة (رفض منح عائلة الزعيم الراحل رقم قيد).

واعتبر أبو عميد أن رفض إعطاء مواطن ليبي رقم قيد يعد جريمة ويتوجب على عائلة القذافي والليبيين والمؤسسات الحقوقية أن يتوجهوا للقضاء المحلي والدولي لوقف هذه المهزلة.

وتساءل أبو عميد: كيف تمنح الجنسية الليبية لبرنارد ليفني فيما يحرم منها مواطن ليبي مضيفا ان هناك عمليات تزوير تفضي إلى إعطاء الجنسية لأشخاص غير ليبيين فيما يحرم مواطن ليبي من حقه في الجنسية.

وكان محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، كشف أن مدير إدارة التوثيق والمعلومات، عبد الحكيم بيوض، المعروف بـ”أبو عمار” رفض إدراج أسرة القذافي في منظومة الرقم الوطني زاعما أنهم ليسوا ليبيين ولا يحق لهم الحصول على أرقام وطنية رغم مطالبة مكتب النائب العام بإصدار رقم قيد وأرقام وطنية لأفراد عائلة القذافي وإتمام الإجراءات لهم، وذلك في خطاب موجه لرئيس مصلحة الأحوال المدنية حمل توقيع رئيس قسم التحقيقات الصديق الصور بتاريخ 20 مارس الماضي.

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