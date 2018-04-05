ناقلات النفط تفرغ هذه الكمية من الوقود في طرابلس وبنغازي

رست الناقلة ريزبون على رصيف ميناء طرابلس البحري وعلى متنها حوالي 34,000,000 لتر من البنزين .

وأعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط انه جرى أيضا ” تفريغ الناقلة أنوار ليبيا شحنتها من الوقود والتي كانت تحمل قرابة 34,000,000 لتر من الوقود والتي غادرت الرصيف صباح أمس الأربعاء”.

وبينت المؤسسة أن “ناقلة الغاز التحدي غادرت منصة الرصيف النفطي بنغازي بعد إتمام عمليات التفريغ بخزانات الشركة”

وأكدت المؤسسة أن ناقلة الوقود الميرسك رست أمس الأربعاء برصيف بنغازي “محملة بـ”37,147,000” لتر من وقود البنزين وقد شرعت بضخ وتفريغ المنتج بخزانات الشركة عبرَ الأنابيب التحتية لمستودع رأس المنقار” .

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