القوات المسلحة تسلّم ميناء بنغازي البحري لمديرية الأمن المكلفة بتأمينه

ليبيا – أعلن المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي عن تسليم القوات المسلحة أمس الأربعاء ميناء بنغازي البحري لمديرية أمن المنفذ بعد ستة أشهر من إعادة افتتاحه وانتهاء العمليات العسكرية بالمدينة.

الشهيبي قال بحسب المكتب الإعلامي لإدارة ميناء بنغازي البحري إن عملية الإستلام والتسليم تمت بين آمر المنفذ “هيئة القضاء والسيطرة” العميد عبدالعزيز العوامي ومدير أمن المنفذ “وزارة الداخلية” العقيد أحمد الشامخ.

مراسم التسليم والإستلام تخللها تقديم شهادات الشكر والتقدير من قبل إدارة الميناء متمثلة في مدير عام الميناء المكلف الربان حسين الشرع لكل من “العميد عبدالعزيز العوامي، العميد ناجي الشهيبي، العميد المبروك البدوي، العقيد أحمد الشامخ” وعدد من الجهات العاملة بالميناء تقديراً لما بذلوه من جهد.

المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي تقدم بالشكر الخاص للشركة الليبية للموانئ التي كانت في الموعد رغم كل الظروف و الصعاب.

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