نيامي تحتضن لقاءا لبحث أمن الجنوب الليبي بمشاركة أربعة أطراف ليبية

كشف مصدر مطلعة من مدينة سبها، أن لقاءا تشاوريا، سيعقد في العاصمة النيجرية نيامي يجمع بعض الأطراف الفاعلة في منطقة الجنوب للوصول إلى حل للصراع المستشري في المنطقة.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، لمراسل بوابة افريقيا الإخبارية، أن اللقاء سيعقد برعاية حكومة النيجر وبإشراف منظمة “بروميديا سيون” وسيعقد خلاله عدة اجتماعات تشاورية تجمع الأطراف المتنازعة، والفاعلة من بعض قبائل الجنوب الليبي.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء يهدف للتخفيف من مخاطر زعزعة الأستقرار نتيجة انعدام الأمن ودعم تحقيق الأستقرار الحدودي والإقليمي، وسيجتمع على مدى اربعة أيام ممثلين عن قبائل الطوارق والتبو وأولاد سليمان، إضافة للقذاذفة، وبمشاركة خبراء من النيجر وتشاد و ممثلون عن الأمم المتحدة والإتحادين الأفريقي،والأوربي كمراقبين للإجتماعات الرسمية في الفترة من ٨ إلى ١٢ ابريل بالعاصمة النيجرية نيامي .

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