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عقيلة صالح يشارك في أعمال المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له يوم أمس الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، وضم الوفد عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي الدكتور عبدالسلام نصية ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

صالح سيشارك والوفد المرافق له بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب في أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي والذي انطلقت أعماله يوم الأربعاء وتختتم اليوم الخميس.

وسيشارك رئيس مجلس النواب في الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمان والمجالس، لتوضيح رؤية الدولة الليبية في معالجة قضايا الإرهاب والتطرف.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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