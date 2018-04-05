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لعنة أموال القذافي تلاحق حسناء أوكرانية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت السلطات الأوكرانية التحقيق في شبهات تدور حول تمويل القذافي لحملة رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو، بمبلغ 4 ملايين يورو قبل عام من إطاحته.

من جهتها، نفت زعيمة المعارضة اتهامات تلقيها تمويل غير قانوني من القذافي، بينما تقدم عدد من النواب الأوكرانيين بطلب رسمي إلى مكتب مكافحة الفساد للتحقيق حول شبهات تسلّم تيموشينكو 4 ملايين يورو من قبل ممثل عن القذافي عام 2010.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نشرت تقريراً حول توجه ممثل عن القذافي إلى العاصمة الأوكرانية كييف لتسليم المبلغ إلى يوليا بغرض دعم حملتها الانتخابية التي انتهت بالفشل.

كما أوقفت السلطات الفرنسية في وقت سابق الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي في الـ20 من مارس الماضي بشأن مزاعم تمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال ليبية.

وكان مترجم  معمر القذافي الأسبق، مفتاح المسوري، قد أكد في تصريحات متلفزة تمويل القذافي لحملة ساركوزي بمبلغ وقدره 20 مليون يورو، مشيرا إلى أن رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين تولى أمر تسليم المبلغ إلى ساركوزي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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