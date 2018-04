المتوسط:

ينظم نادي شعراء مدينة مصراتة، أمسيات شعرية تحت شعار “الشعر الشعبي حكاية الكلمة” في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، ويوم غد الجمعة.

وتقام الأمسيات برعاية مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة، في مقر نادي الإعصار للفروسية بمنطقة الغيران طريق الجابرية، بمشاركة عدد من الشعراء من مختلف المدن الليبية.

