تسرب النفط يكبد ليبيا خسائر مفزعة

تمكنت الفرق الفنية من إصلاح مشكلة تسرب النفط جنوب شرق منطقة العقيلة وتحديدا بحقل 12 أمال التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية حسبما أعلن الناطق باسم حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية والوسطى، إبراهيم الفايدي.

وبين الفايدي في تصريحات إعلامية أن التسرب وقع في خط نقل النفط الخام من حقل 12 أمال إلى خزانات شركة الهروج راس الأنوف، موضحا انه جرى إصلاح الخلل عند “النقطة 179 كم ونقطة 196 غرب منطقة العقيلة”.

وأشار الفايدي إلى أن دورية وحدة أصول زلطن التابعة لجهاز حرس المنشآت قامت بمرافقة الأطقم وفرق الإصلاح الفنية، وجرى إصلاح الخلل أمس الأربعاء مبينا أن كمية النفط المهدورة قدرت “أكثر من 10 آلاف برميل منذ بداية عام 2017 إلى 2018، بسبب التسريب بالخطوط”.

يذكر أن إنتاج ليبيا من النفط متذبذب ومازال أقل بكثير من مستوى 1.6 مليون برميل يومياً قبل أحداث 2011 التي أعقبها صراع مسلح بين الفصائل المتناحرة، وتشكيل حكومتين في شرق البلاد وغربها.

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