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الرئاسي يدعم “استقرار ليبيا” بـ5 ملايين

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعت نائب الممبعوث الأممي إلى ليبيا، ماريا ريبيرو، ووزير التخطيط المفوض بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي، على مساهمة قدرها 5 ملايين دولار مقدمة من المجلس الرئاسي لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقالت ريبيرو، في تصريحات نقلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفحتها في “تويتر”، الخميس، إن “هذه المساهمة هي رسالة واضحة بأن صندوق تحقيق الاستقرار هو ملك لليبيا”.

وأضافت المسؤولة الأممية أن هذه المساهمة ستقدم فائدة ملموسة لليبيين الذين يعيشون في ظروف صعبة لتحسين حياتهم، معربة عن تطلعها لأن تواصل حكومة الوفاق وشركائها دعمهما لصندوق تحقيق الاستقرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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