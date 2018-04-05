اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعليقها على براءة الساعدي: يجب احترام سلطة القضاء

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن القضاء الليبي سلطة مستقلة ولا سلطان عليه ، وإن احترام أحكامه واجب باعتباره السبيل لتحقيق العدالة ومنع الفوضى أو التعدي على حقوق الآخرين، وجاء ذلك في بيان علقت فيه اللجنة على الحكم ببراءة الساعدي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة التمسك بسيادة القانون والعدالة ، وأنه يجب على الجميع احترام أحكام ” القضاء” والالتزام بها وألا يتعاملوا معها بمعايير مزدوجة، مشيرة إلى أنه ينبغي عدم الصمت تجاه ما وصفته بالسلوك الذي يشكك في نزاهة وعدالة القضاء الليبي .وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع فئات ومكونات المجتمع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية السياسية و الاجتماعية بدعم المؤسسة القضائية في ليبيا من خلال الدفع باتجاه التأكيد على سيادة القانون والعدالة واحترام هيبة وسلطة القضاء ، ونشر مفهوم أهمية احترام المؤسسة القضائية واحترام أحكامها.

وجاء ذلك في تعليق اللجنة على مجريات محاكمة الساعدي القذافي والحكم الصادر بالدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس ، الثلاثاء في القضية المهتم فيها الساعدي معمر القذافي بقتل اللاعب بشير الرياني، حيث قضت ببراءة المتهم الأول الساعدي القذافي ومعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه مبلغا وقدره 500 دينار ليبي عما نسب إليه عن تهمتي شرب الخمر وحيازته، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية قطعياً بخصوص المتهم الثاني محمد عبدالله السنوسي نظرا لوفاته قبل الإدانة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسة مجتمع مدني غير حكومية وتنشط في مجال حقوق الإنسان في ليبيا.

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