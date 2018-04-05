تونس: احباط تهريب شاحنات وقود على الحدود مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، إحباط محاولة لتهريب شاحنات تحمل محروقات إلى البلاد قادمة من الأراضي الليبية. وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها، إن منظومة المراقبة الإلكترونية للجيش التونسي رصدت في المنطقة العازلة بـ”جهة لزرط” (من محافظة تطاوين على الحدود مع ليبيا) شاحنة تحمل صهريج وقود، و8 شاحنات تهريب محملة بمحروقات (لم تحددها)، وسيارتين رباعيتي الدفع، قادمة من ليبيا إلى الأراضي التونسية.

وذكرت أن إحدى التشكيلات العسكرية التونسية تعرضت لإطلاق نار من مسلحين كانوا يقومون بتأمين عملية تهريب الشاحنات من ليبيا وتونس. وأشارت أن الدورية العسكرية ردت على إطلاق النار ما أدى إلى اشتعال صهريج الوقود والشاحنات المحملة بالوقود. وأفادت بأنه تم إيقاف 4 مهربين تونسيين في حين فر بقية المهربين على متن السيارتين باتجاه ليبيا.

ولم يصدر على الفور، عن السلطات الليبية الرسمية أية تعليقات حول ما أوردته الوزارة التونسية. ومنذ يوليو/ تموز 2015، أقامت تونس خندقا عازلاً بطول 220 كلم على حدودها مع ليبيا بعد تصاعد المخاوف من تسلل إرهابيين من الأراضي الليبية إلى تونس، فيما تمّ في 2017 تركيب منظومة مراقبة إلكترونية على الحدود.

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