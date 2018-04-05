لجنة نقل اختصاصات الإدارة المحلية – الهادفة لتعزيز اللامركزية – تناقش التقرير النهائي لخبرائها

ناقشت اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية، برئاسة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، ووزير شؤون المجالس المتخصصة، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس الأربعاء، التقرير النهائي الصادر عن لجنة الخبراء القطاعية التابعة لها، والذي انتهت به المرحلة الأولى من خطة اللجنة العليا.

وقدم التقرير مقترحات حول التصور النهائي لهيكلة البلديات، ونتيجة عمل فرق اللجنة القطاعية مع الوزارات لنقل الاختصاصات الواردة بالخطة العاجلة، وكذلك الآلية العملية للتنفيذ، والإطار الزمني لذلك، بحسب إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها منذ أشهر لبحث ووضع خطة لنقل آلية الاختصاصات للبلديات، وذلك لتعزيز سياسات اللامركزية الإدارية في إطار وحدة الدولة، بحسب ما نشرته حكومة الوفاق الوطني الليبية في فبراير الماضي.

وتعمل لجنة نقل اختصاصات الإدارة المحلية على الاهتمام بالتنمية المكانية، بالإضافة إلى دعم وتفعيل دور الإدارة المحلية لإيصال الخدمات مباشرة للمواطنين.

ورعت اللجنة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي مائدة مستديرة في طرابلس حول الإدارة المحلية ودورها في الاستقرار والتنمية، حيث قدم المشاركون في المائدة المستديرة، ورقات عمل تناولت جملة من المحاور المتعلقة بعمل اللجنة في هذه المرحلة، حيث تطرقت إلى واقع الإدارة المحلية حسب التشريعات الليبية، وما يشمل ذلك من قوانين صادرة، وعقبات تنفيذ بعضها.

وناقش الحضور في المائدة المعايير المتبعة في تصنيف البلديات، وكيف تراعى خصوصية كل منطقة جغرافيًا وما تحويه من موارد. واختتم المشاركون النقاش بالصعوبات المتوقعة لنقل الاختصاصات وكيفية التغلب عليها.

وحضر المائدة، كل من وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية “عبدالباري شنبارو”، ووكيل وزارة العمل والتأهيل “خالد الشرع”، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات عبدالرؤوف البيباص، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “فضيل الأمين”، وعدد من الخبراء والمسؤولين من المؤسسات.

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