الرئاسي يقدم 5 ملايين دولار لصندوق تحقيق الاستقرار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المجلس الرئاسي قدم 5 ملايين دولار لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقالت البعثة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” “نائبة الممثل الخاص للامين العام ماريا ريبيرو ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي يوقعان على مساهمة قدرها 5 ملايين دولار مقدمة من المجلس الرئاسي إلى صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وقالت ريبيرو إن “هذه المساهمة هي رسالة واضحة بأن صندوق تحقيق الاستقرار هو ملك لليبيا”.

وأضافت “ستقدم المساهمة فائدة ملموسة لليبيين الذين يعيشون في ظروف صعبة لتحسين حياتهم. ونحن نتطلع إلى تشجيع حكومة الوفاق الوطني والشركاء الآخرين لمواصلة الاسهام في صندوق تحقيق الاستقرار”.

كانت الأمم المتحدة أعلنت أن صندوق تحقيق الاستقرار الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.

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